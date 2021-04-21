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Касаткина проиграла украинке Костюк во втором круге турнира в Стамбуле

Касаткина проиграла украинке Костюк во втором круге турнира в Стамбуле
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Дарья Касаткина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Стамбуле. В матче второго круга она проиграла представительнице Украины Марте Костюк.

Для победы Костюк потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:4 в пользу украинки. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

Костюк выполнила три эйса, совершила пять двойных ошибок и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. Её соперница Касаткина ни разу не подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал соревнований Марта поспорит с победителем встречи между китаянкой Ван Цян и представительницей Хорватии Аной Конюх.

Призовой фонд турнира в Стамбуле составляет 235 238 долларов. Финал пройдёт 25 апреля.

Стамбул. 2-й круг
21 апреля 2021, среда. 13:05 МСК
Марта Костюк
85
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Дарья Касаткина
37
Россия
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