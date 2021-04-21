Лоренцо Музетти поделился воспоминаниями от тренировки с Роджером Федерером

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти поделился впечатлениями от тренировки со своим кумиром – швейцарцем Роджером Федерером.
«Я разогревал Роджера в прошлом году для матча на турнире в Австралии. Это незабываемое впечатление, потому что мы тренировались на арене Рода Лэйвера. Мне было очень интересно встретиться с моим кумиром. Всё произошло благодаря Любичичу (тренеру Федерера. — Прим. „Чемпионата“), который знает моего тренера и говорит по-итальянски. Он спросил меня накануне, около десяти вечера, могу ли я потренироваться с Роджером. Конечно, я был свободен, потому что я проиграл в последнем круге квалификации и значился как лаки-лузер. Это был большой день для меня.
Не то чтобы мы много разговаривали. Сначала он представился, и я сказал себе: «Не нужно, я знаю, кто ты». Он спросил меня, как я провёл турнир. Никаких конкретных советов он мне не давал, потому что мы играли около 30 минут, и я не хотел беспокоить его», — приводит слова 19-летнего теннисиста Marca.
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