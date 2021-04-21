Рублёв: я выиграл, но всё равно зол. Нужно учиться контролировать эмоции

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о своих эмоциях после победы во втором круге турнира ATP в Барселоне. Седьмая ракетка мира обыграла итальянца Федерико Гайо – 6:4, 6:3.



«Сегодня на первое место вышел вопрос психологии. Поведение – это то, что я хотел бы попытаться улучшить в себе после выступления на турнире в Монте-Карло (Рублёв в финале уступил греку Стефаносу Циципасу – 3:6, 3:6 – Прим. «Чемпионата). Сегодня я выиграл – это самое главное, но я все равно зол. Когда ты не анализируешь происходящее и отключаешь голову, ты просто ищешь оправдания для каждого события, также мне нужно учиться контролировать свои эмоции», — приводит слова Рублёва официальный сайт ATP.



В третьем круге турнира Рублёв встретится с испанским теннисистом Альбертом Рамосом-Виньоласом.

Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира в Барселоне