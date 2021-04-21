«Что насчёт Кубка Дэвиса?» Николя Маю отреагировал на слова Пике про футбольную Суперлигу
Футболист «Барселоны» Жерар Пике, являющийся спонсором Кубка Дэвиса, получил в «твиттере» вопросы от теннисистов в связи с его высказыванием о футбольной Суперлиге.
Пике ранее выразил своё негативное отношение к новому турниру, написав в своём «твиттере»: «Футбол принадлежит фанатам. Сегодня больше, чем когда-либо».
В комментариях к Пике обратились теннисисты с вопросом, применимо ли данное правило к их виду спорта.
«А что скажешь насчёт тенниса?» — спросил француз Эдуар Роже-Васслен. Его соотечественник Николя Маю уточнил: «Что насчёт Кубка Дэвиса?»
Напомним, что в 2019 году на фоне крупных инвестиций Kosmos Group, основателем и президентом которой является Пике, была произведена глобальная реформа Кубка Дэвиса.
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