Фабио Фоньини дисквалифицирован за оскорбления линейного судьи на турнире в Барселоне

Итальянский теннисист Фабио Фоньини не сумел завершить матч второго круга турнира категории АТР 500, который проходит в Барселоне (Испания).

Для девятого сеяного Фоньини это был первый матч на турнире, и начал он его крайне неудачно, проиграв первые девять геймов подряд испанцу Бернабе Сапата-Миральесу, начавшему соревнования с квалификации. Во втором сете Фабио сумел отыграться со счёта 0:3, но при счёте 4:4 был дисквалифицирован за оскорбления в адрес линейного судьи. Что конкретно стало причиной столь радикального решения арбитра, осталось неизвестно, так как в трансляции момент не был показан.

За выход в четвертьфинал турнира категории АТР 500 в Барселоне Сапата-Миральес сыграет с соотечественником, шестым сеяным Пабло Карреньо-Бустой.