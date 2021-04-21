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Фабио Фоньини дисквалифицирован за оскорбления линейного судьи на турнире в Барселоне

Фабио Фоньини дисквалифицирован за оскорбления линейного судьи на турнире в Барселоне
Теннис / ATP 0

Итальянский теннисист Фабио Фоньини не сумел завершить матч второго круга турнира категории АТР 500, который проходит в Барселоне (Испания).

Для девятого сеяного Фоньини это был первый матч на турнире, и начал он его крайне неудачно, проиграв первые девять геймов подряд испанцу Бернабе Сапата-Миральесу, начавшему соревнования с квалификации. Во втором сете Фабио сумел отыграться со счёта 0:3, но при счёте 4:4 был дисквалифицирован за оскорбления в адрес линейного судьи. Что конкретно стало причиной столь радикального решения арбитра, осталось неизвестно, так как в трансляции момент не был показан.

За выход в четвертьфинал турнира категории АТР 500 в Барселоне Сапата-Миральес сыграет с соотечественником, шестым сеяным Пабло Карреньо-Бустой.

Барселона. 2-й круг
21 апреля 2021, среда. 16:20 МСК
Фабио Фоньини
27
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
0 : 2
Rt
1 2 3
         
0 		4  
6 		4  
         
Бернабе Сапата-Миральес
147
Испания
Бернабе Сапата-Миральес
Б. Сапата-Миральес
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