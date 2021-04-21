Фабио Фоньини дисквалифицирован за оскорбления линейного судьи на турнире в Барселоне
Итальянский теннисист Фабио Фоньини не сумел завершить матч второго круга турнира категории АТР 500, который проходит в Барселоне (Испания).
Для девятого сеяного Фоньини это был первый матч на турнире, и начал он его крайне неудачно, проиграв первые девять геймов подряд испанцу Бернабе Сапата-Миральесу, начавшему соревнования с квалификации. Во втором сете Фабио сумел отыграться со счёта 0:3, но при счёте 4:4 был дисквалифицирован за оскорбления в адрес линейного судьи. Что конкретно стало причиной столь радикального решения арбитра, осталось неизвестно, так как в трансляции момент не был показан.
За выход в четвертьфинал турнира категории АТР 500 в Барселоне Сапата-Миральес сыграет с соотечественником, шестым сеяным Пабло Карреньо-Бустой.
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