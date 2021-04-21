Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Белграде
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Белграде (Сербия). В матче второго круга Джокович нанёс поражение Квон Сон У из Южной Кореи со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.
Джокович дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. Квон Сон У подал 3 эйса, трижды ошибся на подаче и воспользовался единственным шансом взять подачу соперника.
За выход в полуфинал четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Белграде Джокович сыграет с соотечественником, восьмым сеяным Миомиром Кецмановичем, который в матче второго круга нанёс поражение французу Артуру Риндеркнеху со счётом 6:3, 3:6, 6:3.
Белград-1 (м). 2-й круг
21 апреля 2021, среда. 17:40 МСК
1
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
85
Квон Сон У
К. У
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