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Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Белграде

Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Белграде
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Белграде (Сербия). В матче второго круга Джокович нанёс поражение Квон Сон У из Южной Кореи со счётом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.

Джокович дважды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. Квон Сон У подал 3 эйса, трижды ошибся на подаче и воспользовался единственным шансом взять подачу соперника.

За выход в полуфинал четвертьфинал турнира категории АТР-250 в Белграде Джокович сыграет с соотечественником, восьмым сеяным Миомиром Кецмановичем, который в матче второго круга нанёс поражение французу Артуру Риндеркнеху со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Белград-1 (м). 2-й круг
21 апреля 2021, среда. 17:40 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		3  
         
Квон Сон У
85
Южная Корея
Квон Сон У
К. У
Белград-1 (м). 2-й круг
21 апреля 2021, среда. 13:10 МСК
Артур Риндеркнех
129
Франция
Артур Риндеркнех
А. Риндеркнех
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		3 6
         
Миомир Кецманович
47
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
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