Андрей Рублёв стартовал на турнире в Барселоне с победы над лаки лузером. Видео

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира категории ATP 500 в Барселоне. Как третий сеяный, Рублёв начинал соревнования со второго круга. Для россиянина это был первый матч турнира АТР после поражения в финале «Мастерса» в Монте-Карло от грека Стефаноса Циципаса.

В Барселоне Рублёв стартовал с победы над лаки лузером, итальянцем Федерико Гайо. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу россиянина. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.



Рублёв выполнил 3 эйса, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. Его соперник Гайо выполнил 1 эйс, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал соревнований россиянин поспорит с представителем Испании Альбертом Рамосом-Виньоласом.

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