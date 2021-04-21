Андрей Рублёв стартовал на турнире в Барселоне с победы над лаки лузером. Видео

Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира категории ATP 500 в Барселоне. Как третий сеяный, Рублёв начинал соревнования со второго круга. Для россиянина это был первый матч турнира АТР после поражения в финале «Мастерса» в Монте-Карло от грека Стефаноса Циципаса.
В Барселоне Рублёв стартовал с победы над лаки лузером, итальянцем Федерико Гайо. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:3 в пользу россиянина. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.
Рублёв выполнил 3 эйса, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. Его соперник Гайо выполнил 1 эйс, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 6 брейк-пойнтов.
За выход в четвертьфинал соревнований россиянин поспорит с представителем Испании Альбертом Рамосом-Виньоласом.
- 21 апреля 2021
-
20:52
-
19:50
-
19:16
-
19:00
-
18:25
-
17:13
-
16:28
-
15:57
-
15:46
-
15:32
-
15:16
-
15:02
-
14:29
-
14:05
-
13:59
-
13:48
-
12:54
-
12:34
-
11:50
-
11:22
-
10:53
-
10:25
-
09:57
-
09:34
-
00:59
- 20 апреля 2021
-
23:35
-
23:28
-
22:45
-
22:39
-
22:33
-
20:35
-
19:21
-
17:36
-
17:13
-
16:29