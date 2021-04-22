Карен Хачанов и Аслан Карацев заявились на турнир в Лионе

Российские теннисисты Карен Хачанов (третья ракетка России) и Аслан Карацев (четвёртая ракетка России) заявились на турнир в Лионе (Франция), сообщает португальский журналист Жозе Моргадо в своём "твиттере".

Турнир ATP 250 пройдёт в период с 16 по 22 мая. Карен Хачанов посеян под седьмым номером.

В список участников вошли 8 игроков топ-30. Среди них аргентинец Диего Шварцман, итальянец Маттео Берреттини, бельгиец Давид Гоффен, француз Гаэль Монфис, итальянец Янник Синнер, канадец Феликс Оже-Альяссим, британец Дэн Эванс и американец Тэйлор Фриц.

Предыдущим победителем турнира является представитель Франции Бенуа Пэр. В финале в 2019 году он в двух сетах обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:4, 6:3.