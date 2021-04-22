Джокович — о своей игре во втором круге в Белграде: это было почти безупречное выступление

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою победу во втором круге турнира в Белграде. Джокович нанёс поражение Квон Сон У из Южной Кореи со счётом 6:1, 6:3.

"“Я думаю, что это было довольно безупречное выступление. Я двигался хорошо, я довольно хорошо менял темп, заставляя его играть. Я хорошо подавал в важные моменты, и в целом я просто чувствовал себя великолепно.

Это даёт мне дополнительный толчок, дополнительную мотивацию, энергию, чтобы по-настоящему выложиться и оставить всего себя на корте. Я думаю также, что всё это заставило меня чувствовать себя комфортно и уверенно на корте, и я играл действительно хорошо. Я очень доволен качеством тенниса", — приводит слова Джоковича Tennis Majors.