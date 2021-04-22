Джокович — о своей игре во втором круге в Белграде: это было почти безупречное выступление
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал свою победу во втором круге турнира в Белграде. Джокович нанёс поражение Квон Сон У из Южной Кореи со счётом 6:1, 6:3.
"“Я думаю, что это было довольно безупречное выступление. Я двигался хорошо, я довольно хорошо менял темп, заставляя его играть. Я хорошо подавал в важные моменты, и в целом я просто чувствовал себя великолепно.
Это даёт мне дополнительный толчок, дополнительную мотивацию, энергию, чтобы по-настоящему выложиться и оставить всего себя на корте. Я думаю также, что всё это заставило меня чувствовать себя комфортно и уверенно на корте, и я играл действительно хорошо. Я очень доволен качеством тенниса", — приводит слова Джоковича Tennis Majors.
Новак Джокович вышел в четвертьфинал турнира в Белграде
Рекомендуем вам
- 22 апреля 2021
-
10:50
-
10:30
-
09:55
-
09:22
-
06:05
- 21 апреля 2021
-
23:45
-
20:52
-
19:50
-
19:16
-
19:00
-
18:25
-
17:13
-
16:28
-
15:57
-
15:46
-
15:32
-
15:16
-
15:02
-
14:29
-
14:05
-
13:59
-
13:48
-
12:54
-
12:34
-
11:50
-
11:22
-
10:53
-
10:25
-
09:57
-
09:34
-
00:59
- 20 апреля 2021
-
23:35
-
23:28
-
22:45
-
22:39
Партнерский контент
Рекомендуем вам