Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Циципас прокомментировал свою первую победу в Барселоне

Циципас прокомментировал свою первую победу в Барселоне
Теннис / ATP 0

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал свою победу в матче второго круга турнира в Барселоне (Испания). Он победил представителя Испании Хауме Мунара со счётом 6:0, 6:2.

«Здорово, что сегодня удалось сыграть в такой теннис, даже с небольшим дождём во втором сете. Думаю, я хорошо справился с ситуацией. Я подавал хорошо и чувствовал себя комфортно с самого начала. Я старался быть агрессивным. Мои удары работали, и я выполнил много виннерсов из разных частей корта», — приводит слова Циципаса ATP Tour.

Следующим матчем для грека станет встреча третьего круга с представителем Австралии Алексом де Минором, выигравшем в матче второго круга у теннисиста из Казахстана Александра Бублика.

Психолог Циципаса рассказал, в чём Даниил Медведев уступает Стефаносу
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021