Циципас прокомментировал свою первую победу в Барселоне

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал свою победу в матче второго круга турнира в Барселоне (Испания). Он победил представителя Испании Хауме Мунара со счётом 6:0, 6:2.

«Здорово, что сегодня удалось сыграть в такой теннис, даже с небольшим дождём во втором сете. Думаю, я хорошо справился с ситуацией. Я подавал хорошо и чувствовал себя комфортно с самого начала. Я старался быть агрессивным. Мои удары работали, и я выполнил много виннерсов из разных частей корта», — приводит слова Циципаса ATP Tour.

Следующим матчем для грека станет встреча третьего круга с представителем Австралии Алексом де Минором, выигравшем в матче второго круга у теннисиста из Казахстана Александра Бублика.