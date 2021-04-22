Матс Виландер обеспокоен депрессией Доминика Тима

Шведский теннисист Матс Виландер прокомментировал состояние австрийца Доминика Тима, который снялся с турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия), сославшись на травму колена и тяжёлое психологическое состояние.

«Для теннисиста основным показателем депрессии является то, что вы находитесь на корте и больше не испытываете эмоционального желания победить. Когда результат больше не имеет значения, это сигнал тревоги. Это как спортивная смерть», — приводит слова Виландера Tennis World USA.

Доминик Тим высказывался следующим образом.

«Коронавирус забрал прекрасные вещи, начиная с путешествий и свободного передвижения. Плохие вещи остаются. В таких обстоятельствах нелегко играть неделю за неделей. Для некоторых жизнь в пузыре, вероятно, является преимуществом, например, для Дэна Эванса или Александра Бублика. У них есть проблемы с концентрацией внимания на спорте в обычное время. Это здорово для них, они концентрируются исключительно на теннисе.

Сколько себя помню, у меня была полностью спланированная жизнь. Каждый день, каждая неделя, каждый месяц распределены. Я чувствую себя лучше, зная, что произойдёт на следующий день. Сейчас этого уже нет", — цитирует Тима Tennis World USA.