Российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне (Испания). В матче третьего круга он обыграл представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа.

Для победы россиянину потребовалось три сета. Поединок завершился со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 в пользу Рублёва. Продолжительность противостояния составила 2 часа 27 минут.



Рублёв выполнил четыре эйса, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. Его соперник Рамос-Виньолас также выполнил четыре эйса, совершил одну двойную ошибку и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал соревнований россиянин поспорит с победителем встречи между испанцем Роберто Баутистой-Агутом и итальянцем Янником Синнером.



Призовой фонд турнира в Барселоне составляет € 1 565 480. Финал пройдёт в воскресенье, 25 апреля.

Андрей Рублёв стартовал на турнире в Барселоне с победы над лаки лузером. Видео