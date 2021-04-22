Американский теннисист Гилберт включил двух российских игроков в топ-3 по итогам года

Американский теннисист бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года Брэд Гилберт ответил на вопрос подписчика, кто из игроков, по его мнению, будет в топ-3 по итогам года.

«Циципас, возможно Джокович, Медведев, Рублёв и Рафа», — написал Брэд Гилберт в своём «твиттере». Кстати, подписчики иронично отметили, что у Гилберта довольно интересная интерпретация цифры «3».

Самый титулованный теннисист в истории России Евгений Кафельников поинтересовался в комментарии к посту, не стоит ли включить в этот шорт-лист австрийца Доминика Тима. На что Гилберт ответил: «Возможно, нет».

Брэд Гилберт — бывший американский профессиональный теннисист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1988 года в Сеуле. После окончания карьеры стал известным теннисным тренером и работал с такими игроками, как Андре Агасси, Энди Роддик, Энди Маррей.