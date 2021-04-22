Аслан Карацев показал свои навыки в футболе

Официальный аккаунт ATP в «инстаграме» выложил видео, на котором российский теннисист Аслан Карацев чеканит футбольный мяч. Пост подписан «Это лучший футболист в туре?»
Подписчики ответили, что испанцы Рафаэль Надаль и Роберто Баутиста-Агут, а также представитель Австрии Доминик Тим смогут посоревноваться с Карацевым за звание лучшего футболиста тура. Один из подписчиков посоветовал тренеру Станиславу Черчесову взять Аслана в сборную России, а другой пошутил: «ФК «Алания» на базе». Некоторые восторгались: «Есть ли что-то, что этот парень не умеет делать?»
Пост доступен в «инстаграме» ATP.
Аслан Карацев — первый и пока единственный теннисист в истории Открытой эры, вышедший в полуфинал на дебютном турнире «Большого шлема», победитель двух турниров ATP, обладатель Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.
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