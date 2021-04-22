Свитолина — о турнире в Штутгарте: ходят слухи, что есть чип, который тебя отслеживает

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, какие антиковидные меры принимают организаторы турнира в Штутгарте (Германия).
«В целом всё как и везде. Мне быстро вернули негативный тест, и я уже тренировалась два раза, вчера и сегодня. Здесь всё на месте, хорошая организация. Никуда не нужно выходить: здесь отель, три корта, всё остальное (ресторан, физиокомната) на месте. Разрешают один час выйти вдоль речки прогуляться.
Ходят слухи, что есть какой-то чип, который тебя отслеживает, хотя я сомневаюсь в этом. Мы тут практически никуда не выходим, потому что играем в зале: ты спустился вниз, прошёл два метра с парковки — и уже на кортах. Так что для нас это хороший вариант, что есть один час прогуляться на открытом воздухе.
Ассоциации с пребыванием в тюрьме? В тюрьме, это, пожалуй, когда был карантин в Австралии. Когда нельзя было выходить из комнаты. Это, конечно, очень тяжело. А сейчас в принципе уже привыкли, и ты пытаешься перед тем, как заехать в отель, где тебя закроют, насладиться всеми возможными прелестями жизни, пойти в ресторан, пойти в магазин, чтобы всё купить, и тебе вообще ничего не надо было. У некоторых получается ездить по два месяца из «пузыря» в «пузырь», но конечно, это очень непросто», — приводит слова Свитолиной BTU.
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