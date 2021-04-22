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Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте

Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте
Теннис / WTA 0
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте (Германия). Во встрече второго круга она обыграла представительницу Германии Анну-Лену Фридзам.

Для уверенной победы белоруске потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу Соболенко. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.

Соболенко выполнила пять эйсов, совершила три двойные ошибки и реализовала 100% своих брейк-пойнтов (4 из 4). Её соперница Фридзам выполнила также пять эйсов, совершила одну двойную ошибку и реализовала один из семи брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал соревнований белорусская теннисистка поспорит с представительницей Эстонии Анеттой Контавейт.

Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет €456 073. Финал пройдёт 25 апреля.

Штутгарт. 2-й круг
22 апреля 2021, четверг. 15:20 МСК
Арина Соболенко
7
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Анна-Лена Фридзам
125
Германия
Анна-Лена Фридзам
А. Фридзам
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