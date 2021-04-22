Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте (Германия). Во встрече второго круга она обыграла представительницу Германии Анну-Лену Фридзам.
Для уверенной победы белоруске потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2 в пользу Соболенко. Продолжительность противостояния составила 1 час 19 минут.
Соболенко выполнила пять эйсов, совершила три двойные ошибки и реализовала 100% своих брейк-пойнтов (4 из 4). Её соперница Фридзам выполнила также пять эйсов, совершила одну двойную ошибку и реализовала один из семи брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал соревнований белорусская теннисистка поспорит с представительницей Эстонии Анеттой Контавейт.
Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет €456 073. Финал пройдёт 25 апреля.
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