Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Вера Звонарёва вылетела с турнира в Стамбуле

Вера Звонарёва вылетела с турнира в Стамбуле
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

Российская теннисистка Вера Звонарёва не сумела пробиться в 1/4 финала турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция). В матче второго раунда соревнований она уступила представительнице Франции Фионе Ферро. Счёт матча — 3:6, 3:6.

Продолжительность встречи составила 1 час и 30 минут. Звонарёва ни разу не подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. Её соперница, занимающая 57-е место в рейтинге WTA, также не выполнила ни одного эйса, 4 раза ошиблась на подаче и использовала 6 шансов из 8 взять подачу Звонарёвой.

В следующем раунде турнира француженка встретится с румынской теннисисткой Сораной Кырстей, ранее одолевшей другую россиянку Анастасию Потапову.

Призовой фонд соревнований составил более $ 235 тыс. Действующей обладательницей титула в Стамбуле является румынка Патрисия-Мария Циг.

Стамбул. 2-й круг
22 апреля 2021, четверг. 17:55 МСК
Вера Звонарёва
115
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Фиона Ферро
57
Франция
Фиона Ферро
Ф. Ферро
Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Стамбуле, обыграв эстонку Канепи в двух сетах
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021