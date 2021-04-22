Вера Звонарёва вылетела с турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Вера Звонарёва не сумела пробиться в 1/4 финала турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция). В матче второго раунда соревнований она уступила представительнице Франции Фионе Ферро. Счёт матча — 3:6, 3:6.
Продолжительность встречи составила 1 час и 30 минут. Звонарёва ни разу не подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. Её соперница, занимающая 57-е место в рейтинге WTA, также не выполнила ни одного эйса, 4 раза ошиблась на подаче и использовала 6 шансов из 8 взять подачу Звонарёвой.
В следующем раунде турнира француженка встретится с румынской теннисисткой Сораной Кырстей, ранее одолевшей другую россиянку Анастасию Потапову.
Призовой фонд соревнований составил более $ 235 тыс. Действующей обладательницей титула в Стамбуле является румынка Патрисия-Мария Циг.
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
- 22 апреля 2021
-
19:36
-
19:31
-
19:09
-
17:44
-
17:14
-
17:03
-
16:38
-
16:16
-
15:39
-
14:49
-
13:29
-
12:31
-
10:50
-
10:30
-
09:55
-
09:22
-
06:05
- 21 апреля 2021
-
23:45
-
20:52
-
19:50
-
19:16
-
19:00
-
18:25
-
17:13
-
16:28
-
15:57
-
15:46
-
15:32
-
15:16
-
15:02
-
14:29
-
14:05
-
13:59
-
13:48
-
12:54