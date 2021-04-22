Вера Звонарёва вылетела с турнира в Стамбуле

Российская теннисистка Вера Звонарёва не сумела пробиться в 1/4 финала турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция). В матче второго раунда соревнований она уступила представительнице Франции Фионе Ферро. Счёт матча — 3:6, 3:6.



Продолжительность встречи составила 1 час и 30 минут. Звонарёва ни разу не подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. Её соперница, занимающая 57-е место в рейтинге WTA, также не выполнила ни одного эйса, 4 раза ошиблась на подаче и использовала 6 шансов из 8 взять подачу Звонарёвой.

В следующем раунде турнира француженка встретится с румынской теннисисткой Сораной Кырстей, ранее одолевшей другую россиянку Анастасию Потапову.

Призовой фонд соревнований составил более $ 235 тыс. Действующей обладательницей титула в Стамбуле является румынка Патрисия-Мария Циг.