Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне, взяв первый сет у Нисикори под ноль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В матче третьего раунда соревнований он оказался сильнее представителя Японии Кея Нисикори. Счёт матча — 6:0, 2:6, 6:2.
Продолжительность встречи составила 2 часа и 20 минут. Надаль 2 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Его соперник, занимающий 39-е место в рейтинге ATP, выполнил 2 эйса, один раз ошибся на подаче и использовал 2 шанса из 13 взять подачу Надаля.
В четвертьфинале турнира Рафаэль встретится с британцем Кэмероном Норри, обыгравшим бельгийского теннисиста Давида Гоффена.
Турнир в Барселоне проходит с 19 по 25 апреля. Первым сеяным стал представитель Испании Рафаэль Надаль, вторым — греческий теннисист Стефанос Циципас. Действующий победитель соревнований — австриец Доминик Тим, в финале обыгравший российского теннисиста Даниила Медведева.
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