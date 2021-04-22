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Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне, взяв первый сет у Нисикори под ноль

Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне, взяв первый сет у Нисикори под ноль
Теннис / ATP 0
Аудио-версия:

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/4 финала турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания). В матче третьего раунда соревнований он оказался сильнее представителя Японии Кея Нисикори. Счёт матча — 6:0, 2:6, 6:2.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 20 минут. Надаль 2 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Его соперник, занимающий 39-е место в рейтинге ATP, выполнил 2 эйса, один раз ошибся на подаче и использовал 2 шанса из 13 взять подачу Надаля.

В четвертьфинале турнира Рафаэль встретится с британцем Кэмероном Норри, обыгравшим бельгийского теннисиста Давида Гоффена.

Турнир в Барселоне проходит с 19 по 25 апреля. Первым сеяным стал представитель Испании Рафаэль Надаль, вторым — греческий теннисист Стефанос Циципас. Действующий победитель соревнований — австриец Доминик Тим, в финале обыгравший российского теннисиста Даниила Медведева.

Барселона. 3-й круг
22 апреля 2021, четверг. 17:15 МСК
Рафаэль Надаль
3
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		2 6
0 		6 2
         
Кей Нисикори
39
Япония
Кей Нисикори
К. Нисикори
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