Надаль прокомментировал победу в матче с Нисикори на турнире в Барселоне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, обыгравший в матче третьего раунда турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) представителя Японии Кея Нисикори, поделился мнением о его потенциале.
«Он играл просто здорово, и всякое могло случиться. Да, он показал отличный теннис — думаю, что его место в рейтинге ATP (39. — Прим. «Чемпионата») не коррелирует с его потенциалом. Он может снова попасть в первую десятку, если будет в порядке с физической точки зрения», — приводит слова Надаля журналист Луиджи Гатто на своей странице в «Твиттере».
В четвертьфинале турнира Рафаэль встретится с британцем Кэмероном Норри, обыгравшим бельгийского теннисиста Давида Гоффена.
Турнир в Барселоне проходит с 19 по 25 апреля. Первым сеяным стал представитель Испании Рафаэль Надаль, вторым — греческий теннисист Стефанос Циципас. Действующий победитель соревнований — австриец Доминик Тим, в финале обыгравший российского теннисиста Даниила Медведева.
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