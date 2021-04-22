Надаль прокомментировал победу в матче с Нисикори на турнире в Барселоне

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, обыгравший в матче третьего раунда турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания) представителя Японии Кея Нисикори, поделился мнением о его потенциале.

«Он играл просто здорово, и всякое могло случиться. Да, он показал отличный теннис — думаю, что его место в рейтинге ATP (39. — Прим. «Чемпионата») не коррелирует с его потенциалом. Он может снова попасть в первую десятку, если будет в порядке с физической точки зрения», — приводит слова Надаля журналист Луиджи Гатто на своей странице в «Твиттере».



В четвертьфинале турнира Рафаэль встретится с британцем Кэмероном Норри, обыгравшим бельгийского теннисиста Давида Гоффена.

Турнир в Барселоне проходит с 19 по 25 апреля. Первым сеяным стал представитель Испании Рафаэль Надаль, вторым — греческий теннисист Стефанос Циципас. Действующий победитель соревнований — австриец Доминик Тим, в финале обыгравший российского теннисиста Даниила Медведева.

Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне, взяв первый сет у Нисикори под ноль