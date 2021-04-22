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Элина Свитолина стала четвертьфиналисткой турнира в Штутгарте

Элина Свитолина стала четвертьфиналисткой турнира в Штутгарте
Теннис / WTA 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В матче второго круга соревнований она оказалась сильнее представительницы Германии Анжелики Кербер. Счёт поединка — 7:6 (7:4), 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час и 37 минут. Свитолина 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. Её соперница, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, выполнила 1 эйс, 5 раз ошиблась на подаче и воспользовалась 2 шансами из 3 взять подачу Свитолиной.

В следующем раунде турнира Элине будет противостоять действующая победительница турнира в Штутгарте чешка Петра Квитова.

Напомним, призовой фонд соревнований составил более € 450 тыс.

Штутгарт. 2-й круг
22 апреля 2021, четверг. 19:40 МСК
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 4 		3  
         
Анжелика Кербер
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Германия
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