Элина Свитолина стала четвертьфиналисткой турнира в Штутгарте
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В матче второго круга соревнований она оказалась сильнее представительницы Германии Анжелики Кербер. Счёт поединка — 7:6 (7:4), 6:3.
Продолжительность встречи составила 1 час и 37 минут. Свитолина 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. Её соперница, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, выполнила 1 эйс, 5 раз ошиблась на подаче и воспользовалась 2 шансами из 3 взять подачу Свитолиной.
В следующем раунде турнира Элине будет противостоять действующая победительница турнира в Штутгарте чешка Петра Квитова.
Напомним, призовой фонд соревнований составил более € 450 тыс.
Штутгарт. 2-й круг
22 апреля 2021, четверг. 19:40 МСК
5
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
26
Анжелика Кербер
А. Кербер
«Мадам Монфис». Элина Свитолина согласилась выйти замуж за французского теннисиста
Влюблённые отправились в горы, где Гаэль Монфис преподнёс украинке шикарное кольцо.
Рекомендуем вам
- 22 апреля 2021
-
21:22
-
21:16
-
19:36
-
19:31
-
19:09
-
17:44
-
17:14
-
17:03
-
16:38
-
16:16
-
15:39
-
14:49
-
13:29
-
12:31
-
10:50
-
10:30
-
09:55
-
09:22
-
06:05
- 21 апреля 2021
-
23:45
-
20:52
-
19:50
-
19:16
-
19:00
-
18:25
-
17:13
-
16:28
-
15:57
-
15:46
-
15:32
-
15:16
-
15:02
-
14:29
-
14:05
-
13:59
Партнерский контент
Рекомендуем вам