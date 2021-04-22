Элина Свитолина стала четвертьфиналисткой турнира в Штутгарте

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В матче второго круга соревнований она оказалась сильнее представительницы Германии Анжелики Кербер. Счёт поединка — 7:6 (7:4), 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час и 37 минут. Свитолина 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. Её соперница, занимающая 26-е место в рейтинге WTA, выполнила 1 эйс, 5 раз ошиблась на подаче и воспользовалась 2 шансами из 3 взять подачу Свитолиной.

В следующем раунде турнира Элине будет противостоять действующая победительница турнира в Штутгарте чешка Петра Квитова.

Напомним, призовой фонд соревнований составил более € 450 тыс.