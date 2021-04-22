Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте, обыграв 12-ю ракетку мира Бенчич

Российская теннисистка Екатерина Александрова прошла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В матче второго круга соревнований она оказалась сильнее представительницы Швейцарии Белинды Бенчич. Счёт поединка — 6:1, 7:5.
Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. Александрова 12 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. Её соперница, занимающая 12-е место в рейтинге WTA, выполнила 2 эйса, 4 раза ошиблась на подаче и воспользовалась 1 шансом из 2 взять подачу Александровой.
В следующем раунде турнира россиянке будет противостоять румынская теннисистка Симона Халеп.
Призовой фонд турнира составил более € 450 тыс. Действующей обладательницей титула в Штутгарте является чешка Петра Квитова.
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