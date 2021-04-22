Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте, обыграв 12-ю ракетку мира Бенчич

Александрова вышла в четвертьфинал турнира в Штутгарте, обыграв 12-ю ракетку мира Бенчич
Теннис / WTA 0
Аудио-версия:

Российская теннисистка Екатерина Александрова прошла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В матче второго круга соревнований она оказалась сильнее представительницы Швейцарии Белинды Бенчич. Счёт поединка — 6:1, 7:5.

Продолжительность встречи составила 1 час 23 минуты. Александрова 12 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 7. Её соперница, занимающая 12-е место в рейтинге WTA, выполнила 2 эйса, 4 раза ошиблась на подаче и воспользовалась 1 шансом из 2 взять подачу Александровой.

В следующем раунде турнира россиянке будет противостоять румынская теннисистка Симона Халеп.

Призовой фонд турнира составил более € 450 тыс. Действующей обладательницей титула в Штутгарте является чешка Петра Квитова.

Штутгарт. 2-й круг
22 апреля 2021, четверг. 21:30 МСК
Белинда Бенчич
12
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		5  
6 		7  
         
Екатерина Александрова
34
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Элина Свитолина стала четвертьфиналисткой турнира в Штутгарте
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021