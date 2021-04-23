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Обзор победной игры Андрея Рублёва в третьем круге турнира в Барселоне

Обзор победной игры Андрея Рублёва в третьем круге турнира в Барселоне
Теннис / ATP 0
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Вчера, в четверг, 22 апреля, российский теннисист Андрей Рублёв вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне (Испания). В матче третьего круга он обыграл представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа. Для победы россиянину потребовалось три сета. Поединок завершился со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4 в пользу Рублёва. Продолжительность противостояния составила 2 часа 27 минут.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор встречи Андрея Рублёва с Альбертом Рамос-Виньоласом.

Рублёв выполнил четыре эйса, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. Его соперник Рамос-Виньолас также выполнил четыре эйса, совершил одну двойную ошибку и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал соревнований россиянин поспорит с победителем встречи между испанцем Роберто Баутистой-Агутом и итальянцем Янником Синнером.

Призовой фонд турнира в Барселоне составляет € 1 565 480. Финал пройдёт в воскресенье, 25 апреля.

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