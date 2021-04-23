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Рублёв — о своей игре на турнире в Барселоне: ничего не изменилось, я не сделал выводы

Рублёв — о своей игре на турнире в Барселоне: ничего не изменилось, я не сделал выводы
Теннис / ATP 0
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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал после победы в третьем круге турнира в Барселоне своё поведение на корте, которым был недоволен в предыдущем матче. Рублёв обыграл представителя Испании Альберта Рамос-Виньоласа со счётом 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

«Ничего не изменилось, я не сделал выводы. Самое главное, что мне удалось сегодня победить. Когда вы делаете что-то неправильно, но всё равно выигрываете матчи, это придаёт вам уверенности. Альберт играл намного лучше меня в начале третьего сета, но никогда не знаешь, как всё пойдёт», — приводит слова российского теннисиста ATP Tour.

За выход в полуфинал соревнований россиянин поспорит с итальянцем Янником Синнером в пятницу, 23 апреля.

Призовой фонд турнира в Барселоне составляет € 1 565 480. Финал пройдёт в воскресенье, 25 апреля.

Обзор победной игры Андрея Рублёва в третьем круге турнира в Барселоне
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