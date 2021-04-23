Пресс-служба турнира в Мюнхене поздравила Аслана Карацева

Пресс-служба турнира ATP-250 в Мюнхене (Германия) поздравила российского теннисистка Аслана Карацева с успешным стартом на турнире в Белграде (Сербия). В матче второго раунда он одолел словенца Аляжа Бедене со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:5). На следующей неделе Карацев выступит в Мюнхене.
«Поздравляем участника турнира в Мюнхене Аслана Карацева», — говорится в сообщении, опубликованном в «твиттере» турнира в Мюнхене.
Следующим соперником Аслана будет итальянец Джанлука Маджер.
Матчи основной сетки турнира в Мюнхене стартуют 26 апреля. В 2019 году победителем этих соревнований стал чилийский теннисист Кристьян Гарин. В финальном матче он в трёх партиях обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (7:1). В 2020 году турнир в Мюнхене не состоялся.
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