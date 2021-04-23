Кецманович — о матче с Джоковичем: это мечта — играть с Новаком, особенно на родной земле

Сербский теннисист Миомир Кецманович поделился ожиданиями от четвертьфинальной встречи на турнире в Белграде со своим соотечественником Новаком Джоковичем.

«Это мечта — играть с Новаком, особенно на родной земле. Я тренировался с ним и восхищался его игрой в течение многих лет. Он помог мне своим примером чемпиона и подтолкнул меня к самосовершенствованию.

Я постараюсь использовать опыт, полученный в предыдущих матчах с игроками из топ-10, особенно с Рафой в Акапулько. В этом году я играл достаточно хорошо и старался развивать все аспекты своей игры, но я надеюсь выйти на следующий этап, и с таким теннисистом, как Новак, мне нужно быть дисциплинированным в своей тактике. Это будет большой вызов», — приводит слова Кецмановича ATP Tour.

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