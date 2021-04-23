Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Кецманович — о матче с Джоковичем: это мечта — играть с Новаком, особенно на родной земле

Кецманович — о матче с Джоковичем: это мечта — играть с Новаком, особенно на родной земле
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Миомир Кецманович поделился ожиданиями от четвертьфинальной встречи на турнире в Белграде со своим соотечественником Новаком Джоковичем.

«Это мечта — играть с Новаком, особенно на родной земле. Я тренировался с ним и восхищался его игрой в течение многих лет. Он помог мне своим примером чемпиона и подтолкнул меня к самосовершенствованию.

Я постараюсь использовать опыт, полученный в предыдущих матчах с игроками из топ-10, особенно с Рафой в Акапулько. В этом году я играл достаточно хорошо и старался развивать все аспекты своей игры, но я надеюсь выйти на следующий этап, и с таким теннисистом, как Новак, мне нужно быть дисциплинированным в своей тактике. Это будет большой вызов», — приводит слова Кецмановича ATP Tour.

Джокович — о присвоении улиткам его имени: может быть, это сообщение, чтобы я притормозил
Первое поражение Джоковича в сезоне! Лидер мирового рейтинга завершил борьбу в Монте-Карло
Первая ракетка мира на «Мастерсе» в Монако оступился уже в 1/8 финала.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021