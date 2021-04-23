«Убрал пост о насилии в Беларуси — и всё получилось!» Левченко — о вхождении Мирного в НОК

Белорусская баскетболистка Елена Левченко прокомментировала попадание теннисиста Максима Мирного в состав комиссии спортсменов национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.
«Максим Мирный вовремя пост убрал про насилие в Беларуси — и всё получилось», — написала Левченко в «сториз» своего «инстаграма».
В августе 2020 года Мирный опубликовал пост в своём «инстаграме», в котором заявил о недопустимости насилия на улицах Беларуси на фоне протестов, связанных с результатами президентских выборов, выигранных Александром Лукашенко.
«Мы, белорусы — мирные люди! Стоп насилие! Призываю международное сообщество помочь остановить насилие в Беларуси! Народ Беларуси – мирные граждане, которые просто хотят свободы от судебного преследования и права голосовать на справедливых выборах», — писал теннисист.
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