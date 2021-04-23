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Андрей Рублёв проиграл в четвертьфинале турнира в Барселоне

Андрей Рублёв проиграл в четвертьфинале турнира в Барселоне
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв вылетел из турнира категории ATP-500 в Барселоне. В четвертьфинале он проиграл представителю Италии Яннику Синнеру.

Для победы итальянцу потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (8:6) в пользу Синнера. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

Рублёв выполнил один эйс, совершил одну двойную ошибку и реализовал один из трёх брейк-пойнтов. Его соперник Синнер выполнил четыре эйса, совершил две двойные ошибки и реализовал три из семи брейк-пойнтов.

За выход в финал соревнований итальянский теннисист поспорит с победителем встречи между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и представителем Греции Стефаносом Циципасом.

Призовой фонд турнира в Барселоне составляет € 1 565 480. Финал пройдёт 25 апреля.

Барселона. 1/4 финала
23 апреля 2021, пятница. 13:40 МСК
Янник Синнер
19
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8  
2 		6 6  
         
Андрей Рублёв
7
Россия
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