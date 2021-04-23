Украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал турнира в Стамбуле. В четвертьфинале она обыграла представительницу Хорватии Ану Конюх.



Для победы украинке потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:3 в пользу Костюк. Продолжительность противостояния составила 2 часа 26 минут.



Костюк выполнила 2 эйса, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. Её соперница Конюх также сделала 2 эйса, допустила 15 двойных ошибок и использовала 5 из 13 брейк-пойнтов.

За выход в финал соревнований украинская теннисистка поспорит с победительницей встречи между румынкой Сораной Кырстя и представительницей Франции Фионой Ферро.



Призовой фонд турнира в Стамбуле составляет $ 235 238. Финал пройдёт 25 апреля.