Джокович: болельщикам интересно наблюдать, как мы с Надалем проигрываем новым игрокам

Первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал неудачное выступление — своё и Рафаэля Надаля — на «Мастерсе» в Монте-Карло. Джокович выбыл в 1/8 финала, испанец — в четвертьфинале.

«Мы, вероятно, заставили многих людей думать, что можем играть в идеальный теннис каждую неделю до конца нашей жизни, но это невозможно. Я не думаю, что в этом есть что-то странное, просто была неудачная неделя. Если у наших соперников очень хороший день, они выиграют теннисный матч. Всё очень просто.

Думаю, что Рафа, я сам, Роджер были очень успешны и доминировали в течение последних 15 лет или более. Есть новое поколение теннисистов, и мы должны адаптироваться. Мы должны понять, как стать лучше, как приспособить нашу игру к этой новой группе теннисистов, которые бросают нам вызов за самые высокие места в мире и за крупнейшие трофеи.

Я не слишком обеспокоен, особенно когда речь идёт о Рафе на грунте. Не думаю, что один или два матча или две недели изменят то, как он играет на грунте или на предстоящих турнирах. Но очевидно, что для нашего вида спорта интересно наблюдать, как мы, возможно, проигрываем каким-то новым игрокам. Это вызывает интерес у любителей тенниса. Очевидно, что мы не хотим проигрывать, я думаю, что мы оба желаем сохранить высоким уровень и качество своего тенниса как можно дольше», — приводит слова Джоковича ATP Tour.