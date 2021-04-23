Циципас вышел в полуфинал турнира в Барселоне, где сразится с Синнером
Греческий теннисист Стефанос Циципас уверенно вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).
В четвертьфинальной встрече грек в двух сетах обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты.
Циципас ни разу не подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника – 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В полуфинале соревнований в Барселоне Циципас сыграет с 19-летним итальянцем Янником Синнером, который ранее обыграл россиянина Андрея Рублёва.
Призовой фонд турнира в Барселоне составляет € 1 565 480. Его действующим победителем является австриец Доминик Тим.
Рекомендуем вам
- 23 апреля 2021
-
17:28
-
17:22
-
17:15
-
16:26
-
15:54
-
15:47
-
15:29
-
14:43
-
14:36
-
14:34
-
14:06
-
13:28
-
13:27
-
13:14
-
12:37
-
11:57
-
11:14
-
11:03
-
10:48
-
10:29
-
09:34
-
09:30
-
02:00
- 22 апреля 2021
-
23:12
-
22:56
-
22:45
-
21:22
-
21:16
-
19:36
-
19:31
-
19:09
-
17:44
-
17:14
-
17:03
-
16:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам