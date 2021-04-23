Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Циципас вышел в полуфинал турнира в Барселоне, где сразится с Синнером

Циципас вышел в полуфинал турнира в Барселоне, где сразится с Синнером
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист Стефанос Циципас уверенно вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания).

В четвертьфинальной встрече грек в двух сетах обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 23 минуты.

Циципас ни разу не подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. На счету его соперника – 1 эйс, 3 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В полуфинале соревнований в Барселоне Циципас сыграет с 19-летним итальянцем Янником Синнером, который ранее обыграл россиянина Андрея Рублёва.

Призовой фонд турнира в Барселоне составляет € 1 565 480. Его действующим победителем является австриец Доминик Тим.

Барселона. 1/4 финала
23 апреля 2021, пятница. 15:35 МСК
Феликс Оже-Альяссим
20
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021