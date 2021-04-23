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Эшли Барти вышла в полуфинал турнира в Штутгарте

Эшли Барти вышла в полуфинал турнира в Штутгарте
Теннис / WTA 0

Австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в полуфинал турнира в Штутгарте (Германия). В четвертьфинале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову.

Для победы австралийке потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:1, 7:5 в пользу Барти. Продолжительность противостояния составила 2 часа 2 минуты.

Барти выполнила 6 эйсов, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 18 брейк-пойнтов. Её соперница Плишкова сделала пять эйсов, допустила восемь двойных ошибок и использовала 100% своих брейк-пойнтов (3 из 3).

За выход в финал соревнований австралийка поспорит с победительницей встречи между украинкой Элиной Свитолиной и представительницей Чехии Петрой Квитовой.

Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет € 456 073. Финал пройдёт 25 апреля.

Штутгарт. 1/4 финала
23 апреля 2021, пятница. 15:10 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		6 7
6 		1 5
         
Каролина Плишкова
9
Чехия
Каролина Плишкова
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