Австралийская теннисистка Эшли Барти вышла в полуфинал турнира в Штутгарте (Германия). В четвертьфинале она обыграла представительницу Чехии Каролину Плишкову.
Для победы австралийке потребовалось три сета. Встреча завершилась со счётом 2:6, 6:1, 7:5 в пользу Барти. Продолжительность противостояния составила 2 часа 2 минуты.
Барти выполнила 6 эйсов, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 4 из 18 брейк-пойнтов. Её соперница Плишкова сделала пять эйсов, допустила восемь двойных ошибок и использовала 100% своих брейк-пойнтов (3 из 3).
За выход в финал соревнований австралийка поспорит с победительницей встречи между украинкой Элиной Свитолиной и представительницей Чехии Петрой Квитовой.
Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет € 456 073. Финал пройдёт 25 апреля.
|1
|2
|3
|
|6
|7
|
|1
|5
- 23 апреля 2021
-
17:28
-
17:22
-
17:15
-
16:26
-
15:54
-
15:47
-
15:29
-
14:43
-
14:36
-
14:34
-
14:06
-
13:28
-
13:27
-
13:14
-
12:37
-
11:57
-
11:14
-
11:03
-
10:48
-
10:29
-
09:34
-
09:30
-
02:00
- 22 апреля 2021
-
23:12
-
22:56
-
22:45
-
21:22
-
21:16
-
19:36
-
19:31
-
19:09
-
17:44
-
17:14
-
17:03
-
16:38