Фоньини намерен обжаловать решение о его дисквалификации с турнира в Барселоне
33-летний итальянский теннисист Фабио Фоньини (27-й в рейтинге ATP) сообщил, что намерен обжаловать решение о его дисквалификации с турнира категории ATP-500, который проходит в Барселоне (Испания).
Напомним, во втором сете матча с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом девятый сеяный Фоньини сумел отыграться со счёта 0:3, но при счёте 4:4 был дисквалифицирован за оскорбления в адрес линейного судьи.
«На корте я не мог ничего сделать — мне оставалось только принять решение супервайзера. Но хочу показать, что принятое решение оказалось неверным, что отчёт супервайзера неполный и не отражает реального положения вещей. Поэтому я решил подать апелляцию», — написал итальянец в «сториз» своего «инстаграма».
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