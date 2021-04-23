Фоньини намерен обжаловать решение о его дисквалификации с турнира в Барселоне

33-летний итальянский теннисист Фабио Фоньини (27-й в рейтинге ATP) сообщил, что намерен обжаловать решение о его дисквалификации с турнира категории ATP-500, который проходит в Барселоне (Испания).

Напомним, во втором сете матча с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом девятый сеяный Фоньини сумел отыграться со счёта 0:3, но при счёте 4:4 был дисквалифицирован за оскорбления в адрес линейного судьи.

«На корте я не мог ничего сделать — мне оставалось только принять решение супервайзера. Но хочу показать, что принятое решение оказалось неверным, что отчёт супервайзера неполный и не отражает реального положения вещей. Поэтому я решил подать апелляцию», — написал итальянец в «сториз» своего «инстаграма».

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