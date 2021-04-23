Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Рублёв проиграл Синнеру в четвертьфинале турнира в Барселоне. Видеообзор

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не сумел выйти в полуфинал турнира категории ATP-500, который проходит в Барселоне (Испания).

В четвертьфинальном матче он проиграл представителю Италии Яннику Синнеру. Для победы итальянцу потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:6 (8:6) в пользу Синнера. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

Рублёв выполнил 1 эйс, совершил 1 двойную ошибку и использовал 1 брейк-пойнт из 3. На счету его соперника — 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Отметим, что в текущем сезоне Рублёв в последний раз покидал официальные турниры на стадии четвертьфиналов в феврале, на Открытом чемпионате Австралии, где в трёх сетах проиграл соотечественнику Даниилу Медведеву со счётом 5:7, 3:6, 2:6.

Андрей Рублёв в кровь разбил колено ракеткой в матче с Янником Синнером