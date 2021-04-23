Серена Уильямс выступит на турнире в Риме перед «Ролан Гаррос»

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс планирует выступить на грядущем «Ролан Гаррос», об этом сообщает Tennis.com, ссылаясь на интервью тренера Уильямс Патрика Муратоглу изданию L'Equipe.

По словам Муратоглу, Серена начнёт тренировки на грунте в «Академии Муратоглу» в Ницце уже на этой неделе. Перед походом за рекордным 24-м титулом «Большого шлема» 39-летняя Уильямс собирается выступить на турнире категории WTA-1000 в Риме (Италия), который запланирован на период с 10 по 16 мая.

Отметим, что после возвращения из декретного отпуска (Уильямс стала матерью в начале сентября 2017 года) Серена выиграла лишь один турнир в 2020 году в Окленде (Новая Зеландия).