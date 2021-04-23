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Екатерина Александрова уступила Симоне Халеп в четвертьфинале турнира в Штутгарте

Екатерина Александрова уступила Симоне Халеп в четвертьфинале турнира в Штутгарте
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Екатерина Александрова не сумела пробиться в полуфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В четвертьфинальном матче она уступила третьей ракетке мира румынке Симоне Халеп (2) со счётом 1:6, 4:6. Встреча продлилась 1 час 12 минут.

Александрова 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 10. На счету Халеп – 3 эйса, 1 двойная ошибка и 5 использованных брейк-пойнтов из 10.

В полуфинале Халеп сыграет с победительницей встречи Арина Соболенко (Беларусь) — Анетт Контавейт (Эстония).

Призовой фонд турнира в Штутгарте составляет € 456 073. Его действующей победительницей является чешка Петра Квитова, ранее проигравшая украинке Элине Свитолиной. Новая обладательница титула определится 25-го апреля.

Штутгарт. 1/4 финала
23 апреля 2021, пятница. 21:00 МСК
Екатерина Александрова
34
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4  
6 		6  
         
Симона Халеп
3
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
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