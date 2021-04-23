Свитолина — о битве с Квитовой: не думала, что будет настолько тяжело

Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями после выхода в полуфинал турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).
В четвертьфинале Свитолина обыграла действующую чемпионку турнира чешку Петру Квитову со счётом 6:7 (4:7), 7:5, 6:2.
«Это точно была большая битва. Я ожидала упорного матча, но не думала, что будет настолько тяжело.
Рада, что смогла сделать камбэк во втором сете, это особенные эмоции. Трудно выделить что-то одно, что именно помогло мне вернуться в игру. Я боролась за каждый мяч и старалась использовать свои шансы. Думаю, это и было решающим фактором.
Здорово, что смогла пройти в полуфинал. Я приехала в Штутгарт, ставя перед собой большие цели. Но ещё предстоит много работы, чтобы выиграть титул. Дальше меня ждёт матч с Эшли Барти. Мы встречались несколько раз и пару недель назад играли в Майами. Мы знаем игру друг друга, я в предвкушении этого матча», — приводит слова Свитолиной «Большой теннис Украины».
- 23 апреля 2021
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