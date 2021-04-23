Надаль стал первым теннисистом, которому удалось выиграть по 450 матчей на двух покрытиях

Третья ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль стал первым игроком в истории, которому удалось выиграть по 450 матчей на двух типах покрытия — грунте и харде.

Сегодня, 23 апреля, испанец выиграл 450-й матч на грунте в четвертьфинале турнира в Барселоне (Испания). Надаль со счётом 6:1, 6:4 обыграл британца Кэмерона Норри.

Ранее отметку в 450 побед на грунте преодолевали лишь два игрока — испанец Мануэль Орантес (569) и Гильермо Вилас (681).

На данный момент на счету у Надаля 450 побед на грунтовом покрытии и 490 выигранных матчей на харде. Интересно, что ближайшим преследователем испанца по данным показателям является первая ракетка мира Новак Джокович, однако сербу не хватает 222 победы на грунте.