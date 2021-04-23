Надаль стал первым теннисистом, которому удалось выиграть по 450 матчей на двух покрытиях
Третья ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль стал первым игроком в истории, которому удалось выиграть по 450 матчей на двух типах покрытия — грунте и харде.
Сегодня, 23 апреля, испанец выиграл 450-й матч на грунте в четвертьфинале турнира в Барселоне (Испания). Надаль со счётом 6:1, 6:4 обыграл британца Кэмерона Норри.
Ранее отметку в 450 побед на грунте преодолевали лишь два игрока — испанец Мануэль Орантес (569) и Гильермо Вилас (681).
На данный момент на счету у Надаля 450 побед на грунтовом покрытии и 490 выигранных матчей на харде. Интересно, что ближайшим преследователем испанца по данным показателям является первая ракетка мира Новак Джокович, однако сербу не хватает 222 победы на грунте.
Андрей Рублёв остановил самого Короля грунта! Рафаэль Надаль повержен в Монте-Карло
Россиянин сенсационно победил Надаля и вышел в полуфинал престижного «Мастерса».
Рекомендуем вам
- 23 апреля 2021
-
23:20
-
22:48
-
22:30
-
22:13
-
21:42
-
21:35
-
21:01
-
20:37
-
19:41
-
19:07
-
18:46
-
18:12
-
17:59
-
17:28
-
17:22
-
17:15
-
16:26
-
15:54
-
15:47
-
15:29
-
14:43
-
14:36
-
14:34
-
14:06
-
13:28
-
13:27
-
13:14
-
12:37
-
11:57
-
11:14
-
11:03
-
10:48
-
10:29
-
09:34
-
09:30
Партнерский контент
Рекомендуем вам