Рафаэль Надаль: мне всегда нравился Бенуа Пэр, он отличный парень

Третья ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался по поводу решения Федерации тенниса Франции (FFT) исключить Бенуа Пэра из заявки на грядущие Олимпийские игры в Токио.

«Бенуа Пэр — отличный парень, он мне всегда нравился. В последние месяцы у многих игроков есть разочарования в туре, и я понимаю это. Бенуа сказал некоторые вещи, которые не следовало говорить. Я понимаю, с чем связано решение об его отстранении с Олимпиады, но, повторяю, Бенуа — хороший парень», — приводит слова Надаля Tennis Head.

Ранее Пэр неоднократно критиковал руководство ATP за жёсткость мер, принятых в связи с коронавирусом. А в стартовом матче на турнире в Барселоне (Испания) Пэр позволил себе плюнуть в сторону судьи.

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