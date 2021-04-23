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Рафаэль Надаль: мне всегда нравился Бенуа Пэр, он отличный парень

Рафаэль Надаль: мне всегда нравился Бенуа Пэр, он отличный парень
Теннис / ATP 0

Третья ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль высказался по поводу решения Федерации тенниса Франции (FFT) исключить Бенуа Пэра из заявки на грядущие Олимпийские игры в Токио.

«Бенуа Пэр — отличный парень, он мне всегда нравился. В последние месяцы у многих игроков есть разочарования в туре, и я понимаю это. Бенуа сказал некоторые вещи, которые не следовало говорить. Я понимаю, с чем связано решение об его отстранении с Олимпиады, но, повторяю, Бенуа — хороший парень», — приводит слова Надаля Tennis Head.

Ранее Пэр неоднократно критиковал руководство ATP за жёсткость мер, принятых в связи с коронавирусом. А в стартовом матче на турнире в Барселоне (Испания) Пэр позволил себе плюнуть в сторону судьи.

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