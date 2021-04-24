Зверев: на турнире в Мюнхене сыграет Карацев, дошедший до полуфинала AO. Будет здорово

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился ожиданиями от турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия).
«Этот турнир проходит в моей стране. Играть в Германии всегда приятно. Я дважды выигрывал в Мюнхене, а после победы в двух последних немецких турнирах в Кёльне в октябре, надеюсь, что так будет и дальше.
Мюнхен для меня вообще особенное место. Здесь я выиграл свой первый титул в Германии. В следующем году я там снова победил. Теперь хочу взять третий титул и сделаю всё, чтобы показать хороший теннис.
Болельщики очень важны для соревнований, но в этом году всё будет по-другому. Однако в Мюнхене мне просто хорошо. Здесь отличная семейная атмосфера, не часто играешь в таких условиях. К тому же сыграют все лучшие немецкие игроки. Приедет и Янник Синнер. Плюс Аслан Карацев, который перевернул всё с ног на голову, выступая на Открытом чемпионате Австралии, где он дошёл до полуфинала. Это будет отличная неделя», — приводит слова Зверева Bild.
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