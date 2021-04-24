Зверев: всякий раз, когда вижу Синнера, мне кажется, что он вырос на полголовы

Немецкий теннисист Александр Зверев поделился мнением о прогрессе итальянца Янника Синнера.



«Есть ли какие-то сходства между мной и Синнером? Я всегда говорил, что он далеко пойдёт. Янник без лишнего давления и особых задач просто играет в теннис. Как и я в 19-20 лет. Прекрасно, когда есть такая возможность.



Если он будет делать всё правильно, то быстро поднимется в мировом рейтинге и попадёт в топ-10. Он очень талантлив и стремительно развивается. Всякий раз, когда я его вижу, мне кажется, что он снова вырос на полголовы», — приводит слова Зверева Bild.



Александр также поделился планами по участию в турнирах после соревнований в Мюнхене (Германия).

«Планирую сыграть на «Мастерсах» в Мадриде и Риме, потом на Открытый чемпионат Франции. По сравнению с прошлыми годами изменений вносить не планирую», — добавил Зверев.

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