Аслан Карацев узнал потенциального соперника на старте турнира в Мюнхене
Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250, который начнётся в Мюнхене (Германия) послезавтра, 26 апреля.
Российский теннисист Аслан Карацев, представитель Германии Александр Зверев, серб Филип Краинович и норвежец Каспер Рууд вступят в борьбу во втором раунде соревнований.
Карацев стартует либо с квалифаером, либо с Федерико Корией (Аргентина). Зверев встретится или с немцем Максимилианом Мартерером, получившим уайлд-кард от организаторов турнира, или с квалифаером.
В 2019 году победителем этих соревнований стал чилийский теннисист Кристьян Гарин. В финальном матче он в трёх партиях обыграл итальянца Маттео Берреттини со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (7:1). В 2020 году турнир в Мюнхене не состоялся из-за пандемии коронавируса.
Зверев: на турнире в Мюнхене сыграет Карацев, дошедший до полуфинала AO. Будет здорово
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