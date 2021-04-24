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Даниил Медведев возобновил тренировки после перенесённого коронавируса

Даниил Медведев возобновил тренировки после перенесённого коронавируса
Теннис / ATP 0

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев возобновил тренировки. Соответствующее видео было размещено в «сториз» на его странице в «Инстаграме». Даниил тренируется во Франции в знаменитой академии Патрика Муратоглу.

«Вернулся к работе», — подписал «сториз» Даниил.

Напомним, Даниил сдал положительный тест на коронавирус 13 апреля, находясь на турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако). В результате Медведеву пришлось сняться с соревнований. На «Мастерсе» россиянин стал вторым номером посева и должен был во втором круге сыграть с победителем матча между Филипом Краиновичем (Сербия) и Николозом Басилашвили (Грузия). Место Даниила в сетке турнира тогда занял лаки-лузер аргентинец Хуан-Игнасио Лондеро.

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