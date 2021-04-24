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Кудерметова вылетала с турнира в Стамбуле, уступив Мертенс в свой день рождения

Кудерметова вылетала с турнира в Стамбуле, уступив Мертенс в свой день рождения
Теннис / WTA 0
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова, которой сегодня, 24 апреля, исполнилось 24 года, не сумела пробиться в финал турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция). В матче 1/2 финала соревнований она уступила в двух сетах представительнице Бельгии Элисе Мертенс. Счёт матча — 1:6, 4:6.

Продолжительность встречи составила 1 час и 41 минуту. Кудерметова 2 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 2. Её соперница, занимающая 17-е место в рейтинге WTA, выполнила 1 эйс, 2 раза ошиблась на подаче и использовала 6 шансов из 13 взять подачу Кудерметовой.

В решающем матче турнира бельгийке будет противостоять победительница матча Марта Костюк (Украина) — Сорана Кырстя (Румыния).

Призовой фонд соревнований составил более $ 235 тыс. Действующей обладательницей титула в Стамбуле является румынка Патрисия-Мария Циг.

Стамбул. 1/2 финала
24 апреля 2021, суббота. 15:10 МСК
Элисе Мертенс
17
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		4  
         
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