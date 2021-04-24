«Мама, не может такого быть». Надаль записал видеообращение к сыну Неймара

Третья ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль записал видеообращение к сыну бразильского футболиста Неймара.
Неймар поделился реакцией девятилетнего сына в «сториз» своего «инстаграма».
«Давид Лукка, как дела? Я слышал, что ты недавно приходил на один из моих матчей. Прости, что не смог с тобой увидеться, но из-за коронавируса это было невозможно. Надеюсь, когда всё это закончится, ты сможешь вернуться, и мы как следует встретимся. Крепко целую», — сказал Надаль.
«Ты шутишь? Мама, не может такого быть. Мама, я так счастлив! Он со мной поговорил… Надаль!» – отреагировал Давид Лукка на сообщение от 20-кратного победителя турниров «Большого шлема».
Очевидно, мальчик посетил один из матчей Надаля на турнире ATP-500 в Барселоне (Испания), где прямо сейчас испанец борется с соотечественником Пабло Карреньо-Бустой за выход в финал соревнований.
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