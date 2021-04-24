Андрей Рублёв: я могу быть лучше как морально, так и физически

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, что отличает игроков топ-3 рейтинга ATP от остальных представителей тура.

«Является ли моей целью попадание в топ-3 рейтинга по итогам года? Нет. Моя цель – улучшить все компоненты игры. Есть много вещей, которые могли быть лучше: моя подача, удар с лёта, защита. Я могу быть лучше как морально, так и физически. Вообще, это даже хорошо, что мне есть над чем работать.

Если мы посмотрим на тех, кто входит в первую двадцатку и тех, кто находится в топ-3, топ-4, в чём разница между ними? Каждый в двадцатке лучших способен играть в теннис на отличном уровне, но у первой четвёрки самая устойчивая психика. Они более стабильны и, следовательно, выигрывают больше игр и титулов», — приводит слова Рублёва AS.

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