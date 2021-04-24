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Надаль вышел в финал турнира в Барселоне, где сыграет с Циципасом

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал турнира категории ATP-500 в Барселоне (Испания), где за титул сразится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом.

В полуфинальном матче 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» Надаль уверенно обыграл соотечественника Пабло Карреньо-Бусту со счётом в двух сетах 6:3, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 29 минут. Надаль 3 раза подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Карреньо-Бусты — 4 эйса и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.

Турнир в Барселоне проходит с 19 по 25 апреля. Первым сеяным стал представитель Испании Рафаэль Надаль, вторым — греческий теннисист Стефанос Циципас. Действующий победитель соревнований — австриец Доминик Тим, в финале обыгравший российского теннисиста Даниила Медведева.