Эшли Барти с боем обыграла Элину Свитолину и вышла в финал турнира в Штутгарте

Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина выбыла из борьбы за титул турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В полуфинальном матче украинка сражалась с первой ракеткой мира – австралийкой Эшли Барти, выиграв первый сет, Свитолина на тай-брейке упустила победу во втором. Третий сет Барти удалось взять без особого давления. Итоговый счёт встречи в трех сетах – 4:6, 7:6 (7:5), 6:2 в пользу Барти.

Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут. Свитолина 9 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Барти — 1 эйс и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В решающем матче соревнований Барти сразится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) – Симона Халеп (Румыния).