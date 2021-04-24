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Эшли Барти с боем обыграла Элину Свитолину и вышла в финал турнира в Штутгарте

Эшли Барти с боем обыграла Элину Свитолину и вышла в финал турнира в Штутгарте
Теннис / WTA 0

Пятая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина выбыла из борьбы за титул турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия).

В полуфинальном матче украинка сражалась с первой ракеткой мира – австралийкой Эшли Барти, выиграв первый сет, Свитолина на тай-брейке упустила победу во втором. Третий сет Барти удалось взять без особого давления. Итоговый счёт встречи в трех сетах – 4:6, 7:6 (7:5), 6:2 в пользу Барти.

Продолжительность встречи составила 2 часа 6 минут. Свитолина 9 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Барти — 1 эйс и 4 реализованных брейк-пойнта из 10.

В решающем матче соревнований Барти сразится с победительницей матча Арина Соболенко (Беларусь) – Симона Халеп (Румыния).

Штутгарт. 1/2 финала
24 апреля 2021, суббота. 16:40 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 6
6 		6 5 2
         
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
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