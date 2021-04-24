Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Украинка Марта Костюк не сумела пробиться в финал турнира в Стамбуле

Украинка Марта Костюк не сумела пробиться в финал турнира в Стамбуле
Теннис / WTA 0

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк не сумела пробиться в финал турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция).

В полуфинальном матче Костюк (85-я в рейтинге WTA) проиграла представительнице Румынии Соране Кырсте (67-я в рейтинге WTA) со счётом в двух сетах 4:6, 4:6. Матч продолжался в течение 1 часа 25 минут.

Костюк 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету её соперницы – ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

В финале турнира румынка встретится с 17-й ракеткой мира бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс.

Призовой фонд соревнований составил более $ 235 тыс. Обладательница титула получит более $ 29 тыс. призовых и 280 рейтинговых очков.

Стамбул. 1/2 финала
24 апреля 2021, суббота. 17:30 МСК
Марта Костюк
85
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Сорана Кырстя
67
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021