Украинка Марта Костюк не сумела пробиться в финал турнира в Стамбуле

18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк не сумела пробиться в финал турнира категории WTA-250 в Стамбуле (Турция).

В полуфинальном матче Костюк (85-я в рейтинге WTA) проиграла представительнице Румынии Соране Кырсте (67-я в рейтинге WTA) со счётом в двух сетах 4:6, 4:6. Матч продолжался в течение 1 часа 25 минут.

Костюк 1 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету её соперницы – ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 7.

В финале турнира румынка встретится с 17-й ракеткой мира бельгийской теннисисткой Элисе Мертенс.

Призовой фонд соревнований составил более $ 235 тыс. Обладательница титула получит более $ 29 тыс. призовых и 280 рейтинговых очков.