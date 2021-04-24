Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо» — «Химки». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Экс-тренер Марии Шараповой вакцинировался от коронавируса на турнире в Белграде

Экс-тренер Марии Шараповой вакцинировался от коронавируса на турнире в Белграде
Теннис / ATP 0

Бывший тренер россиянки Марии Шараповой и нынешний наставник японского теннисиста Таро Даниэля Свен Грёнефельд получил первую часть вакцины от коронавируса, находясь на турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия).

Об этом Грёнефельд сообщил в своём «инстаграме», отдельно поблагодарив за возможность вакцинации руководство ATP, организаторов турнира в Белграде, а также первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Публикация доступна в «инстаграме» Свена Грёнефельда.

Отметим, что нынешний подопечный Грёнефельда Таро Даниэль весьма успешно проявил себя на соревнованиях в Белграде: будучи 126-й ракеткой мира японец сумел дойти до полуфинала, где сегодня поборется с 10-й ракеткой мира итальянцем Маттео Берреттини за выход в решающую стадию турнира.

Новак Джокович: надеюсь, вакцинация от коронавируса не станет обязательной
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021