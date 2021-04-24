Экс-тренер Марии Шараповой вакцинировался от коронавируса на турнире в Белграде

Бывший тренер россиянки Марии Шараповой и нынешний наставник японского теннисиста Таро Даниэля Свен Грёнефельд получил первую часть вакцины от коронавируса, находясь на турнире категории ATP-250 в Белграде (Сербия).

Об этом Грёнефельд сообщил в своём «инстаграме», отдельно поблагодарив за возможность вакцинации руководство ATP, организаторов турнира в Белграде, а также первую ракетку мира серба Новака Джоковича.

Публикация доступна в «инстаграме» Свена Грёнефельда.

Отметим, что нынешний подопечный Грёнефельда Таро Даниэль весьма успешно проявил себя на соревнованиях в Белграде: будучи 126-й ракеткой мира японец сумел дойти до полуфинала, где сегодня поборется с 10-й ракеткой мира итальянцем Маттео Берреттини за выход в решающую стадию турнира.