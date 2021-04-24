Стала известна сетка турнира ATP-250 в Эшториле

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250, которые пройдёт в Эшториле (Португалия) в период с 26 апреля по 2 мая.
Возглавил посев 14-я ракетка мира канадец Денис Шаповалов, получивший уайлд-кард от организаторов после отказа болгарина Григора Димитрова. Вторым номером посева стал представитель Чили Кристьян Гарин.
Во втором круге Шаповалов сыграет с победителем матча Маркос Гирон (США) – Корентен Муте (Франция). А Гарина ждёт встреча с триумфатором встречи Хуан-Игнасио Лондеро (Аргентина) – Ришар Гаске (Франция).
Казахстанский теннисист Александр Бублик стал пятым сеяным, в первом круге соревнований он сыграет с одним из победителем квалификации.
Соревнования пройдут без представителей России.
Призовой фонд турнира в Эшториле составил более € 480 тыс.
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